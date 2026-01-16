Türkiye ve ABD nükleer işbirliğinde küçük modüler reaktörler öne çıkıyor

DİLARA ZENGİN/RABİA İCLAL TURAN- Nükleer Enerji Enstitüsü Başkanı Maria Korsnick, ABD ile Türkiye arasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinde küçük modüler reaktörlerin (SMR) önemli bir ortaklık fırsatı sunduğunu ve bu alanda birlikte çalışılmasının Türkiye'nin SMR tedarik zincirine dahil olmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Korsnick, AA muhabirinin ABD'nin nükleer enerji görünümüne ve Türkiye ile işbirliği fırsatlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'de yaklaşık 40 yıldır nükleer enerji sektöründe bulunduğunu belirten Korsnick, ticari nükleer enerji açısından daha önce benzeri görülmemiş bir dönemden geçildiğini söyledi.

Korsnick, "ABD'deki görünüm oldukça canlı. Mevcut 94 reaktörün yanı sıra kapatılmış olan bazı reaktörleri yeniden hizmete alarak bu sayıyı artıracağız. Bunun ilk örneğini bu yıl Palisades santralinin devreye girmesiyle göreceksiniz." dedi.

Yeni reaktörlerin de inşa edildiğini aktaran Korsnick, yeni teknolojilere yönelik projelerde ilerleme sağlandıkça ek inşaat izinlerinin bu yıl onaylandığının görüleceğini, TerraPower, X-energy ve Tennessee Valley Authority (TVA) projelerinin bu kapsamda yer aldığını anlattı.

Korsnick, "Yani şu anda ABD'nin ticari nükleer filosu için çok canlı bir zaman ve bu daha da artacak." diye konuştu.

Teknoloji şirketleri nükleer enerjiye yöneliyor

Meta, Google ve Amazon gibi ABD'li teknoloji şirketlerinin nükleer enerji yatırımlarına da dikkati çeken Korsnick, bu yöndeki açıklamaların önümüzdeki dönemde daha sık duyulacağını kaydetti.

Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinin enerji ihtiyacının hızla arttığını belirten Korsnick, nükleer enerjinin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Nükleer enerjiye sahip olmak zorunda kalacaksınız. Neden mi? Çünkü insanlar sadece o güvenilir enerjiyi istemiyorlar, aynı zamanda temiz olmasını istiyorlar ve şu anda buna çok hızlı bir şekilde ihtiyaçları var. Bu yüzden doğal gaz ve diğer elektrik üretim biçimleriyle ilgili daha fazla anlaşma duyacaksınız ancak uzun vadede temiz enerji istiyorlar. Bugün fosil yakıtlara bağımlı olduklarını görüyorsunuz, ancak temiz ve güvenilir enerjiye yöneldikleri daha uzun vadeli bir strateji istiyorlar. Bu da nükleer enerji."

SMR'ler Türkiye için tedarik zinciri fırsatı sunuyor

Nükleer enerji alanında ABD ile Türkiye arasındaki işbirliği potansiyeline de değinen Korsnick, özellikle SMR'lerin ortaklık açısından öne çıktığını söyledi.

Korsnick, "SMR'ların ortaklık kurmamız için harika bir alan olduğunu düşünüyorum. ABD, küresel nükleer enerji alanında çok aktif olacak. Türkiye ve ABD, SMR konusunda birlikte çalışabilirse, bunun Türkiye'nin SMR tedarik zincirine girmesi için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD'nin daha fazla SMR inşa etme planlarının, Türkiye açısından tedarik zincirinde yer alma ve kapasite geliştirme fırsatı oluşturacağını belirten Korsnick, bu süreci memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (IAEA) göre, SMR'ler ünite başına 300 megavat elektrik kapasitesine kadar üretim yapabilen gelişmiş nükleer reaktörler olarak tanımlanıyor. Bu kapasite, geleneksel nükleer santrallerin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Türkiye ile ABD, geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından, nükleer enerji alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptını imzalamıştı.