Son Dakika Haberleri: TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

1 saat önce

---------------------------------------------------------------------------------------------------20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00.

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]


TÜRKİYE
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20/06         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/06         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/06         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/06         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/06         10: 00     Ekonomik güven endeksi
28/06         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
28/06         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA                   02: 50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                   02: 50 İhracat YoY
JAPONYA                   02: 50 İthalat YoY
ALMANYA                  09: 00 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                             14: 00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                             17: 30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                             17: 30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                             17: 30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                             17: 30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                             17: 30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                             17: 30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                             17: 30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                             17: 30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                             21: 00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD                             21: 00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                   02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                   02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK  11: 30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK  14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK  14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                            15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                            15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                            15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD                            17: 00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ         17: 00 Tüketici Güveni
ABD                             17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA                    02: 50  BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA                     02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA                     02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA                     03: 30 İmalat PMI
FRANSA                      10: 15 İmalat PMI
FRANSA                      10: 15 Servis PMI
FRANSA                      10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA                   10: 30 İmalat PMI
ALMANYA                   10: 30 Servis PMI
ALMANYA                   10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ         11: 00 Bileşik PMI
ABD                             16: 45 İmalat PMI
ABD                             16: 45 Servis PMI
ABD                             16: 45 Bileşik PMI
ABD                             17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                             17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
 


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:01 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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