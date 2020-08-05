TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:20

Kaynak: DHA

BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı

Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı

Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez