Türkiye ve Özbekistan Madencilikte İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov, Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı. Bakan Bayraktar, "Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Türkiye ile Özbekistan, madencilik alanında iş birliğini geliştirme kararı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov, Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza attı. Anlaşma ile ilgili açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Mutabakat zaptı imzalandı

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov arasında "Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

"Önemli bir adım"

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'na iştirak ettik. Toplantının ardından liderlerin huzurunda, 'Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Atılan imzaların, liderlerin koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşılması için önemli bir adım olacağına inanıyor, ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Somut iş birliklerine yönelik yol haritası"

Bakan Bayraktar, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı marjında Özbek Bakan İslamov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili bir görüşme de gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüşmeye ilişkin de, "Kardeş iki ülke arasında madencilik alanında süregelen güçlü ilişkileri daha ileriye taşımak ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kamu şirketlerimiz arasında yeni somut iş birliklerine yönelik yol haritamızı belirledik. Yer altı kaynaklarımızın karşılıklı tecrübe paylaşımı ile ekonomilerimize daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar, 5 Aralık'ta Özbekistan'a giderek Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı'na katılmış ve Özbek şirketlerle birlikte çalışarak madencilik alanında ilerlemeyi hedeflediklerini söylemişti. - ANKARA