Türkiye ve Somali Adli İşbirliği Gelişiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ile bir araya gelerek 2 ülke arasındaki adli işbirliği kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Ülkeler arasındaki adli işbirliği kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, Tunç, Türk milletinin gönlünde Somali halkının özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ve Somali arasında yürütülen adli işbirliğine değinen Tunç, "2024 yılı Ocak ayında suçluların iadesi anlaşması ile bakanlıklarımız arasında işbirliğine dair mutabakat zaptını, aynı yılın aralık ayında ise cezai konularda adli yardımlaşma anlaşması ve hükümlü nakli anlaşmasını birlikte imzalamıştık. Bu anlaşmalarla ülkelerimiz arasındaki mevcut adli işbirliğini kurumsal bir yapıya dönüştürerek bu alandaki ilişkilerimizi akdi bir zemine kavuşturmuş olduk." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Türkiye'nin yargı alanında gösterdiği dijital dönüşüm başarısını anlatan Tunç, 2007'de hayata geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 49 ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

UYAP'ın, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemi olduğunu aktaran Tunç, "UYAP, entegrasyon çalışmaları kapsamında 63 kurumla 205 farklı entegrasyonu tamamladı. UYAP sistemi sayesinde avukatlarımız, vatandaşlarımız, hakim savcılarımız, bilirkişilerimiz hepsi bu sistem üzerinden dosyaları görüntüleyebilmektedirler ve bu sistem üzerinden görüntülü duruşmalar gerçekleştirilebilmektedir. UYAP Vatandaş Portal bugün itibarıyla 26 milyon 347 bin kullanıcıya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sheikhali de adli işbirliği kapsamında Türkiye'nin tecrübe paylaşımından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.