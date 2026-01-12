Türkiye ve Suriye'den Eğitim İşbirliği Görüşmesi

(ANKARA)- Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Mervan El-Halebi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

