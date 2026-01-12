Türkiye ve Suriye'den Yükseköğretim İşbirliği

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Mervan El-Halebi ile görüştü.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Büyükelçi Yılmaz'ın, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı El-Halebi'yi ziyaret ettiği aktarıldı.
Görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
