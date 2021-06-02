Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz: "Yunus Emre Batan'ın dünya şampiyonluğu bizi gururlandırmıştır"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2018 yılında Çin Makao'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Wushu Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcuları Yunus Emre Batan'ın, İranlı rakibi Amir Karimi'nin doping yaptığının anlaşılması üzerine kısa süre önce şampiyon ilan edildiğini anımsatarak, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Abdurrahman Akyüz, yaşanan gelişmeyle ilgili yönetim kurulu üyesi Dr. Uğur Yıldız ve milli sporcu Yunus Emre Batan'ın da katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Milli sporcuları Yunus Emre Batan'ın 6 yıldır milli takımda mücadele ettiğini anlatan Akyüz, "Sporcumuz 2018 yılında Çin Makao'da düzenlenen final maçında İranlı rakibine yalnızca 1 puan farkla kaybetmişti. O gün ikinci olmuştu ama bu hak tecelli etti. İranlı sporcunun doping yaptığının tespit edilmesiyle söz konusu birincilik milli sporcumuz Yunus Emre Batan'a geçti. Madalya ve birincilik sertifikası Dünya Üniversiteler Federasyonu tarafından kendisine gönderildi. Yunus Emre Batan'ın dünya şampiyonluğu bizi gururlandırmıştır. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akyüz, "Bu süreçte de eğitim faaliyetlerimize devam ettik. 'Evde kal spor yap' sloganı ile geçen yıl oldukça aktif sezon geçirdik. Normalleşme süreciyle de antrenman ve faaliyetlerimize yeniden başladık." diye konuştu.

"Wushu kunfg fu sporu 5 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip"

Abdurrahman Akyüz, wushu kung fu sporunun insanın bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığına çok faydalı bir branş olduğunu aktardı.

100 binin üzerinden lisanslı sporcuları olduğunu aktaran Akyüz, "Wushu kung fu sporu 5 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip. Etkili bir savaş sanatı olmasının yanında, bir çok hastalığın tedavisinde etkili olmuş bir spor dalı. Bu sporun Türkiye'de yaygınlaşması için uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Kurulduğumuz 2006 yılından beri bu branşa yatırım yapıyoruz. Çok şükür meyvelerimizi de aldık. Türk sporcular Avrupa ve dünya şampiyonlarında şu ana kadar çok sayıda madalya aldı, önemli başarılar elde etti." açıklamasını yaptı.

"Her başarının mutlaka zorlu bir hikayesi vardır." diyen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu başarılar Türk sporcuların uzun süre Çin'de kamplarda kalıp, bizzat bu sporu yerinde yapmaları sayesinde olmuştur. Sporcularımız orada hem tahsil hayatını hem de wushu kung fu kamp eğitimini birlikte yürütüyorlar. Bu hikaye tahmin edilemeyecek şekilde aslında dramatiktir de. Fakat bunun sonucunda bizleri mutlu eden başarılar, dünya şampiyonlukları kazanılmıştır. Milli sporcumuz Yunus Emre Batan'ın hakkı geç de olsa verildi. Ülkemize dünya şampiyonluğu unvanı kazandıran milli sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen Cumhurbaşkanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, daima yanımızda olan çok değerli yönetim kurulu üyelerimize, sporcularımıza, onların ailelerine ve milletimize çok teşekkür ediyorum."