Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır Olduğunu Gösterdi

UNIQ İstanbul'da gerçekleşen zirvede alanında uzman 50'den fazla yerli ve yabancı konuşmacı; perakende, sigortacılık, moda, pazarlama, iş dünyası gibi alanlarda yapay zekanın geleceğini resmetti ve örnek olaylar ile yapay zekanın nasıl daha etkili kullanılabileceğini aktardı.

TRAI Kurucusu Halil Aksu dikkat çeken açılış konuşmasında, algoritma çağının başlamış olduğunu vurgulayarak, artık kurumların ve hatta ülkelerin veri ve algoritmalarıyla rekabet edeceğini, bu nedenle de yapay zeka stratejisi ve yol haritası ile birlikte gerekli yetkinlikleri kazanamayanların oyun dışına itileceğini ifade etti. "Bu zirvede ülkemizin yapay zeka çağına hazır olduğunu görmüş olduk." diyen Aksu sözlerini söyle sürdürdü; "Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi sayesinde herkesin bir araya geldiğini, müthiş iş birliklerin yapıldığını, şirketlerin bu teknolojiye inandığını ve yatırım yaptığını görmüş olduk. Daha zeki yarınlar bizi bekliyor."

Bahçeşehir Koleji, Etiya, Doğuş Teknoloji, Google Cloud, Microsoft, HPE, Oredata, Sor'un gibi önde gelen markaların desteğiyle gerçekleşen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, binden fazla katılımcı ile 6 binin üzerinde online izleyiciyi ağırladı. 'Algoritmaların Liderleri buluşuyor' sloganı ile gerçekleşen zirvede vizyon konuşmasını, geleceğin yapay zeka uzmanlarını yetiştiren Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji'nin İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel gerçekleştirdi. Etiya'nın Genel Müdür Yardımcısı Uğur Karakaya ise Türkiye'de ve dünyada yaptıkları ileri teknoloji, dönüşümsel ve yapay zeka içeren projelerini paylaştı. Akabinde UI Path Avrupa EECIS Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen robotiğin geleceğini paylaştığı sunumunda, son derece verimli ve farklı bir geleceğin bizi beklediğini duyurdu. Can Birsay'ın modere ettiği "Yapay Zeka'nın Kullanım Alanları ve Örnek Faydalar" başlıklı panelde, UI Path, Doğuş Teknoloji, Turkcell, Coca Cola'nın başarılı yapay zeka projeleri anlatıldı ve Türkiye'deki robotik yazılımlar detaylarıyla konuşuldu.

Küresel teknoloji devleri yapay zeka vizyonlarını paylaştılar

Zirvede; Microsoft, Google Cloud, Amazon, SAP, IBM, HPE, Dentsu Aegis gibi küresel teknoloji devleri yapay zeka vizyonlarını ve başarı öykülerini anlattılar. Artiwise çözümü ile Borusan Otomotiv projesi, Aksigorta'nın yapay zeka başarıları, Sorun'un öne çıkan Chatbot projeleri, Oredata'nın dijital karar projeleri, Bunsar teknolojisi ile HOPİ'nin moda çözümleri, Faladdin yapay zeka ile kahve falına kadar pek çok ilham veren başarılı proje de zirvede paylaşıldı.

Etkinlikte ayrıca, "Müşteri Deneyiminde Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme Gücü", "Sigortacılıkta Yapay Zeka", "Moda ve Giyim Perakendesinde Yapay Zeka; Dün, Bugün ve Yarın", "Beyin, Yapay Zeka, Genetik ve İnsanın Geleceği Üzerine", "Diyalog Bazlı Yapay Zeka Sektörleri Nasıl Dönüştürüyor?", "Yapay Zeka, Perakendede Neleri Değiştirecek?", "Yapay Zeka: Yetenek Havuzunda Neredeyiz?" gibi birçok önemli başlık detaylarıyla ele alındı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin global iş ortakları olan AI Collaborator ve Kuwait.ai'nin temsilcileri yapay zekanın kullanımıyla ilgili Batı'dan ve Doğu'dan ilham veren örnekler aktararak, bu alanda küresel iş birliklerin ne kadar önemli olduğunun altını çizdiler. Yapay zeka alanındaki çalışmalarını ve başarı öykülerini paylaşan diğer markalar ise şunlar oldu; Kariyer.net, Migros, Arçelik, Türkiye İş Bankası, Toyota, LC Waikiki, SefaMerve, TANI ve OPET, Miletos, Tazi, CBOT, Sestek.

Yapay Zeka Start Up'ları ve Yatırımcılar Buluştu

Sunum ve panel oturumların ardından, Türkiye'de bir ilk olan ve yerli yapay zeka girişimcilerini yatırımcılarla buluşturan TRAI Start-Up Demo Night düzenlendi. Yatırımcı arayan TRAI girişimcilerine mükemmel bir platform sunuldu ve sekiz birbirinden değerli girişimci yerli yatırımcılardan oluşan jüri karşısında sunumlarını yaptılar, sorulara yanıt verdiler ve yatırım almak için yatıştılar.

12 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 3. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde, yine yapay zeka alanındaki güncel gelişmeler, örnek uygulamalar ile yaşadığımız ve gerçekleşecek değişimler alanında uzman isimler tarafından etraflıca masaya yatırılacak.