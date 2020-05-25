Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi - Son Dakika

Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, su üstündeki hayat için de birbirinden güzel yatlar üretiyor.

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Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, su üstündeki hayat için de birbirinden güzel yatlar üretiyor. Dünya'da yat üretiminde önemli bir konuma sahip olan Türkiye'de üretilen mega yatlar dünya zenginlerinin tercihi olmaya başladı.


Denizcilik tarihinde başarılarla dolu bir geçmişi olan Türklerin deniz araçları yapımında da her geçen gün ciddi gelişmeler kaydettiğini belirten Su Üstünde Blog yöneticisi Eren Budaklı, "Türkiye'de 2020 yılında 3 farklı yat denizlerle buluştu. 36 metrelik Sea Star, Bilgin Tersanesi 80 metrelik Tatiana ve Turquoise Yat Blue adlı 56 metrelik yat bu yıl deniz ile buluştu. Türkiye ekonomisine büyük katkı veren yat üretimi son yıllarda yat sektöründe isminden sıkça bahsettiriyor. Yat üretiminin ülke tanıtımına da büyük katkısı var. Türkiye'de üretilen yatlar sayesinde Dünya medyalarında ülkemizin ismi sıkça takip ediliyor. Bununla beraber yat üretimi sırasında yan sanayideki birçok firma da ekonomik gelir elde ediliyor. Türkiye'de üretilen birçok yatın, bakım ve onarım içinde üretildiği tersanelere geri gelmesi ayrıca ekonomik bir katma değer oluşturuyor" diyerek Türkiye'nin yat üretiminde de söz sahibi olduğunu kaydetti.


Son yıllarda, İstanbul ve Kocaeli illeriyle beraber Ege Bölgesinde de yat üretimi ve bakımının öneminin arttığını belirten Budaklı, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde üretilen gulet ve yatların Dünya denizlerinde boy göstermesinin ülkemiz için büyük bir gurur olduğunu söyledi. - AYDIN

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 08:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, yat üretiminde de söz sahibi - Son Dakika Ekonomi

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