Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye 360 Kilo Gitti, 315 Kilo Döndüler

Türkiye'ye 360 Kilo Gitti, 315 Kilo Döndüler

1 saat önce

ALMANYA'da 145 kilogram ağırlığındaki Pınar Arman (30) ve kardeşleri 110 kilogram ağırlığındaki Burcu Kalender (27) ile 105 kilogram ağırlığındaki Eda Kalender (22), sürekli diyet yapmalarına rağmen fazla kilolarından kurtulamayınca sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Türkiye'ye 360 Kilo Gitti, 315 Kilo Döndüler, System.String[]
ALMANYA'da 145 kilogram ağırlığındaki Pınar Arman (30) ve kardeşleri 110 kilogram ağırlığındaki Burcu Kalender (27) ile 105 kilogram ağırlığındaki Eda Kalender (22), sürekli diyet yapmalarına rağmen fazla kilolarından kurtulamayınca sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan kontrollerde kardeşlerin en büyüğü Pınar Arman'ın yüksek tansiyonu ve uyku apnesi olduğu, Burcu Kalender'in guatr hastalığı bulunduğu, en küçük kardeş olan Eda Kalender'in ise kalbinde delik ve kronik astım rahatsızlığı olduğu tespit edildi. Üç kız kardeş, bu hastalıkları nedeniyle, riskli olduğu için Almanya'da mide küçültme ameliyatı olacak sağlık merkezi bulamadı.

DENİZLİ'YE UÇTULAR

Kardeşler, internetten bu tür ameliyatların Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını öğrenip, Denizli'ye uçtu. Üç kardeşe, Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota tarafından sırasıyla laparoskopik yöntemle kapalı mide küçültme ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından 1 saat sonra ayağa kalkan Pınar Arman 17, Burcu Kalender 15 ve Eda Kalender 13 kilo vermiş halde Almanya'ya döndü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 

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