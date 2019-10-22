Son Dakika Haberleri: "Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz"
Son Dakika Güncel 'Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz'

"Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz"

1 saat önce

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.

Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." ifadesini kullandı.

Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

Volkswagen, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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