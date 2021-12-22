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Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz - Son Dakika

Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz

22.12.2021 00:23

Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan'ın Başkanı Ramazan Kadirov, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı'na misilleme olarak Türkiye'yi tehdit etti. Ülkemize yönelik küstah sözler söyleyen Kadirov, "Erdoğan'a sesleniyorum: Kararını ver! Karşılık verme hakkımız var. Mesela bir parka Öcalan'ın ismini vermemiz gayet uygun olurdu" ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi tarafından 9 ay önce yapımına başlanan Cevher Dudayev Parkı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Rusların Çeçenistan'ı işgal girişiminde cephede şehit olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Dudayev'i 'terörist' olarak gören Rus yanlısı Kadirov, haddini aşarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir mesaj yayınladı.

KADİROV'DAN SKANDAL SÖZLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadirov, park açılışı sonrası Türkiye'yi 'teröristlere arka çıkmakla' suçladı.

"ÇEÇENİSTAN'A ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da isim vererek hedef alan Kadirov, açılan parka misilleme olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir parka ismini vermekle tehdit etti.. Kadirov, "Erdoğan'a sesleniyorum: Kararını ver! Ya açıkça teröristleri destekleyen bir devlet olursun ya da Rusya ile dürüst ilişkileri desteklersin. Karşılık verme hakkımız var. Mesela Grozni'deki bir parka Öcalan'ın ismini vermemiz gayet uygun olurdu" diye konuştu.

Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz
Cevher Dudayev Parkı

DUDAYEV TAM BİR TÜRK DOSTUYDU

Rusya'nın 11 Aralık 1994 tarihinde Çeçenistan'a karşı başlattığı askeri harekata karşı cihat ilan eden ve cephede 21 Nisan 1996'da yapılan saldırıyla şehit olan Dudayev; Türkiye'yi, Türk dünyasının ve İslam aleminin ümit ışığı olarak nitelendirmişti. Dudayev açıklamasında, "Unutulmasın ki, Türkiye hem Türk dünyasının, hem de İslâm aleminin ümit ışığıdır. Bu ışığın sönmesi hem İslâm aleminin, hem de Türk dünyasının karanlığa gömülmesi demektir" demişti.

Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz

Çeçenistan, Türkiye, Kocaeli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz - Son Dakika
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