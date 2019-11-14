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Türkiye'yi Sofya'da temsil edecekler

6 saat önce

Uluslararasi Eskrim Federasyonu tarafından 15 kasım 2019 tarihinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek olan EFC Cadet Circuit kız erkek kılıç turnuvasında Zonguldak'lı iki sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'yi Sofya'da temsil edecekler, System.String[]

Uluslararasi Eskrim Federasyonu tarafından 15 kasım 2019 tarihinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek olan EFC Cadet Circuit kız erkek kılıç turnuvasında Zonguldak'lı iki sporcu Türkiye'yi temsil edecek.


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Çelik Ordu Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Damla Demirkol ile Hüseyin Ergin turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Hedeflerinin Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen EFC Cadet Circuit kız erkek kılıç turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla dönmek istediklerini söyledi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Sofya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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