Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
49 dakika önce
Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris'te sona erdi.
Türkiye
Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris
'te sona erdi.
Amiral Orhan Aydın
Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 51 ilden 490 sporcu katıldı.
13 sıklette Trabzon
'dan katılan boksörler 6 sıklette şampiyon olarak dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:38 Kaynak: AA
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