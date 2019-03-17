Son Dakika Haberleri: Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

49 dakika önce

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris'te sona erdi.

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris'te sona erdi.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 51 ilden 490 sporcu katıldı.

13 sıklette Trabzon'dan katılan boksörler 6 sıklette şampiyon olarak dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:38 Kaynak: AA

Marmaris, Türkiye, Spor
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