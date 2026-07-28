Türkiye\'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump\'ın da radarında

ABD Başkanı Donald Trump, yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi çağrısında bulunarak kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini istedi. Trump'ın açıklamaları, 2016 yılından bu yana yıl boyunca yaz saati uygulamasını kullanan Türkiye'deki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de özellikle kış aylarında öğrencilerin ve çalışanların karanlıkta yola çıkması nedeniyle uygulama uzun süredir eleştiriliyor.

TRUMP: SAAT DEĞİŞTİRME SAÇMALIĞINA SON VERELİM

Trump, yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasının gereksiz olduğunu belirterek Senato'ya çağrıda bulundu. Kalıcı yaz saati uygulamasının hayata geçirilmesini isteyen Trump, bu değişikliğin hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de ülke genelinde istikrar sağlayacağını savundu. Açıklama, ABD'de yıllardır süren yaz-kış saati tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TÜRKİYE 2016'DAN BERİ KALICI YAZ SAATİ KULLANIYOR

Türkiye ise saat değişikliğini yaklaşık 10 yıl önce geride bıraktı. 2016 yılında alınan kararla kış saati uygulaması kaldırıldı ve ülke yıl boyunca UTC+3 saat dilimini kullanmaya başladı. Böylece ilkbahar ve sonbaharda saatlerin ileri ya da geri alınması uygulaması sona erdi.

EN BÜYÜK TARTIŞMA: KARANLIKTA İŞE VE OKULA GİDİLİYOR

Kalıcı yaz saati uygulaması Türkiye'de özellikle kış aylarında tartışılmaya devam ediyor. Uygulamaya yönelik en büyük eleştiri, özellikle batı illerinde güneşin sabah saat 08.30'a kadar doğmaması nedeniyle milyonlarca kişinin işe ve okula karanlıkta gitmek zorunda kalması.

Veliler ve eğitim sendikaları, öğrencilerin gün ışığı olmadan servis beklemesinin güvenlik açısından risk oluşturduğunu dile getirirken, uyku ve biyolojik ritim üzerine çalışan uzmanlar da sabah saatlerinde gün ışığına geç maruz kalmanın dikkat, öğrenme ve uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor. Öte yandan enerji verimliliği üzerine yapılan bazı araştırmalar ise kalıcı yaz saatinin akşam saatlerindeki elektrik kullanımını azaltabildiğini ancak toplam elektrik tüketiminde belirgin bir tasarruf sağlamadığı sonucuna ulaşıyor.

ABD'DE KARAR SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trump'ın destek verdiği kalıcı yaz saati düzenlemesinin yürürlüğe girebilmesi için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde ABD de Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır uyguladığı sisteme geçmiş olacak.