Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor - Son Dakika
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Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye\'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor
23.07.2026 14:59
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Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki önemli üretim tesislerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa'daki üretim tesisinde 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında planlı üretim duruşuna gideceğini duyurdu. Çalışanların yıllık izin kullanacağı bu süreçte fabrikada bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirket, üretimin 10 Ağustos'ta yeniden başlayacağını ve planlı duruşun operasyonlar ile tedarik zincirini olumsuz etkilemesinin beklenmediğini açıkladı.

Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki önemli üretim tesislerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Şirket, kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

ÜRETİM 27 TEMMUZ'DA DURACAK

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki Bosch Fren Sistemleri fabrikasında üretim faaliyetleri 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında durdurulacak. Şirket, üretime ara verilmesinin her yıl uygulanan planlı yıllık izin dönemi ile tesis genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında alındığını belirtti.

ÇALIŞANLAR YILLIK İZNE ÇIKACAK

İki haftalık süreç boyunca fabrika çalışanları yıllık izinlerini kullanırken, üretim tesisinde kapsamlı bakım ve teknik yenileme çalışmaları yapılacak. Şirket, bu uygulamanın operasyonların daha verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen planlı bir süreç olduğunu ifade etti.

ÜRETİM 10 AĞUSTOS'TA YENİDEN BAŞLAYACAK

Bosch Fren Sistemleri'nin açıklamasına göre, bakım ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından üretim bantları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçecek. Şirket ayrıca, planlı üretim duruşunun tedarik zinciri veya operasyonel faaliyetler üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmasının beklenmediğini vurguladı.

KAP'TAN RESMİ AÇIKLAMA

21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, üretime verilen aranın tamamen planlı bakım çalışmaları ve yıllık izin programı kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, fabrikanın faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda yeniden başlayacağı kaydedildi.

Bosch Fren Sistemleri, Ağustos, Türkiye, Ekonomi, Bursa, Bosch, Son Dakika

Son Dakika Fabrika Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor - Son Dakika

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