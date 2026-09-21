Türkiye\'nin Ege\'deki yeni taktiği Atina\'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Ege'deki Türk hava faaliyetleri Yunan basınının yakın takibinde. Yunanistan merkezli savunma sitesi OnAlert, Türk F-16'ları ile İHA'ların son dönemde aynı anda veya birbirine yakın zamanlarda Ege'de faaliyet göstermesini mercek altına aldı.

Haberde, Türk İHA'larının artık yalnızca tek başına kullanılmadığı, bazı faaliyetlerde F-16'larla birlikte görüldüğü belirtildi. Bazı durumlarda İHA'ların F-16'lardan önce bölgeye girdiği, bazı durumlarda ise farklı rotalarda eş zamanlı faaliyet gösterdiği aktarıldı.

EYLÜL AYINDA PEŞ PEŞE HAREKETLİLİK

OnAlert, değerlendirmesine eylül ayında kaydedilen faaliyetleri dayanak gösterdi.

7 Eylül'de Ege'de 2 Türk F-16'sı, bir CN-235 ve 2 İHA kaydedildi. Yunan kaynaklarına göre iki F-16 silahlıydı ve Yunan savaş uçaklarının önleme faaliyeti sırasında bir angajman yaşandı.

11 Eylül'de ise Ege'de 6 Türk F-16'sı ile 3 İHA faaliyet gösterdi. Yunan Genelkurmayının verilerine dayandırılan habere göre F-16'lardan 4'ü silahlıydı ve iki angajman kaydedildi. Buradaki “angajman” ifadesi silah kullanıldığı anlamına değil, önleme sırasında savaş uçakları arasındaki taktik karşılaşmaya işaret ediyor.

17 Eylül'de de 2 Türk F-16'sı ile bir İHA'nın kuzeydoğu ve güneydoğu Ege'de faaliyet gösterdiği bildirildi.

YUNAN PİLOTLAR İÇİN YENİ TAKTİK TABLO

Yunan sitesinin üzerinde durduğu temel nokta, F-16 ile İHA'ların birbirinden tamamen farklı uçuş karakteristiklerine sahip olması.

İHA'ların daha düşük hızda ve uzun süre havada kalabilmesi, F-16'ların ise çok daha yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip olması nedeniyle Yunan pilotların aynı görev sırasında iki farklı hava unsurunu takip etmek zorunda kalabileceği belirtildi.

OnAlert'a göre bir Yunan pilotu önündeki İHA'yı teşhis ve takip ederken aynı zamanda çevrede bulunan Türk savaş uçaklarının konumunu da göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Haberde bunun pilotların iş yükünü artırdığı ve karar verme sürecini daha karmaşık hale getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

İHA'LAR "ÖNCÜ" OLARAK MI KULLANILIYOR?

Yunan basını, Türk İHA'larının bazı faaliyetlerde F-16'lardan önce bölgeye girmesinin Yunan hava savunmasının tepki biçimini gözlemleme amacı taşıyıp taşımadığını da sorguladı.

Ancak OnAlert, bunun Türk tarafının amacı olduğunun kesin biçimde kanıtlanamadığını özellikle belirtti. Haberde, tekrarlanan faaliyetlerin reaksiyon süreleri ve önleme yöntemleri hakkında veri sağlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

YUNAN PİLOTLARA DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Habere göre Yunan Hava Kuvvetleri, F-16 ve İHA'ların birlikte bulunduğu durumlara ilişkin pilotlarına özel operasyonel yönlendirmelerde bulundu.

Pilotlardan yalnızca önlerindeki İHA'ya odaklanmamaları, genel taktik tabloyu sürekli takip etmeleri ve çevredeki Türk savaş uçaklarının konumunu gözden kaçırmamaları isteniyor.

Yunan tarafının önceliğinin ise gerektiğinde hızlı reaksiyon göstermek, hava sahasındaki tüm unsurların farkında olmak ve kontrolsüz bir tırmanmaya ya da kazaya yol açabilecek hareketlerden kaçınmak olduğu belirtildi.

AĞUSTOSTA TÜRK İHA'SI İÇİN F-16'LAR HAVALANMIŞTI

Bu hareketliliğin dikkat çeken örneklerinden biri 28 Ağustos'ta yaşandı. Yunan kaynaklarına göre Semadirek ile Limni arasındaki bölgede faaliyet gösteren bir Türk İHA'sının ardından Yunan Hava Kuvvetleri iki F-16'yı havalandırdı.

Yunan basını, İHA'nın Dedeağaç Havalimanı çevresindeki hava trafiğine yaklaşmasının ayrıca endişeye neden olduğunu bildirmişti.