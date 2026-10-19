Türkiye'nin en başarılı yapay zeka ve bulut projeleri ödüllendirilecek - Son Dakika
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Türkiye'nin en başarılı yapay zeka ve bulut projeleri ödüllendirilecek

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Türkiye\'nin en başarılı yapay zeka ve bulut projeleri ödüllendirilecek
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Future of AI & Cloud Awards kapsamında yapay zeka ve bulut teknolojileriyle fark yaratan, kurumlarına somut değer sağlayan projeler, 4 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak.

Türkiye'de yapay zeka ve bulut teknolojileri alanında hayata geçirilen başarılı projeler, Future of AI & Cloud Awards 2026 kapsamında ödüllendirilmeye hazırlanıyor. CXO Medya ve Future of Consultancy tarafından düzenlenen organizasyon, teknolojiyi somut iş sonuçlarına dönüştüren yenilikçi uygulamaları görünür kılmayı ve sektörün başarılı projelerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Son başvuru tarihi 16 Ekim 2026 olan ödüller; yapay zeka, bulut bilişim, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren kurumların başvurularına açık. Son 12 ay içinde hayata geçirilen veya ölçülebilir sonuçları ortaya çıkan projelerin kabul edildiği ödül programında, kurumlar farklı projeleriyle birden fazla kategoriye başvurabiliyor. Ödüller, 4 Kasım 2026 tarihinde Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek Future of AI & Cloud Summit kapsamında sahiplerini bulacak.

Yapay zeka ve bulut teknolojilerinde fark yaratan projeler aranıyor

Yapay zekanın iş süreçlerini yeniden şekillendirdiği, bulut teknolojilerinin ise kurumların dijital dönüşüm stratejilerinde belirleyici rol üstlendiği günümüzde, teknolojik yatırımların yarattığı somut iş değeri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Future of AI & Cloud Awards 2026, bu dönüşümün öncüsü olan projeleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Operasyonel verimlilikten maliyet optimizasyonuna, müşteri deneyiminden siber güvenliğe, üretken yapay zekadan otonom yapay zeka sistemlerine kadar farklı alanlarda hayata geçirilen başarılı uygulamalar ödül programına başvurabilecek.

Başvurular; üst düzey teknoloji yöneticileri, akademisyenler ve sektörün fikir liderlerinden oluşan jüri tarafından; yenilikçilik, iş hedefleriyle uyum, uygulanabilirlik, sağlanan ölçülebilir fayda, ölçeklenebilirlik ve sektöre örnek olma potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Yapay zeka ve bulut projeleri farklı kategorilerde yarışacak

Future of AI & Cloud Awards 2026 kapsamında, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin farklı kullanım alanlarındaki başarıları ödüllendirilecek.

Yapay zeka alanında; kurumsal dönüşüm, üretken yapay zeka, Agentic AI, müşteri deneyimi, operasyonel mükemmellik, maliyet optimizasyonu, veri analitiği ve siber güvenlik projeleri değerlendirilecek.

Bulut teknolojileri alanında ise bulut dönüşümü, hibrit bulut, özel bulut altyapıları, bulut tabanlı uygulama modernizasyonu, güvenlik, maliyet optimizasyonu ve modern veri mimarileri öne çıkacak.

Ayrıca Most Innovative AI Project of the Year (Yılın En Yenilikçi Yapay Zeka Projesi) ve Most Impactful Cloud Project of the Year (Yılın En Etkili Bulut Projesi) büyük ödülleriyle yılın dikkat çeken projeleri onurlandırılacak.

Ödüller 4 Kasım'da sahiplerini bulacak

Future of AI & Cloud Awards 2026'nın ödül töreni, Türkiye'nin önde gelen teknoloji liderlerini bir araya getirecek Future of AI & Cloud Summit kapsamında düzenlenecek. 4 Kasım'da Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek zirvede; yapay zeka odaklı liderlik, Agentic AI, üretken yapay zeka, bulut stratejileri, veri yönetimi ve yeni nesil dijital altyapılar ele alınacak.

Zirve, teknoloji dünyasının karar vericilerini bir araya getirirken ödül programı da Türkiye'de yapay zeka ve bulut teknolojilerinin iş dünyasına sağladığı değeri ortaya koyan projelere sahne olacak.

Ödül başvurusu: https://form.jotform.com/261723310178957

Etkinlik ve detaylı bilgi:https://futureofseries.com/events/future-of-ai

Tarih: 4 Kasım 2026

Yer: Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul

Yapay ZekaYapay ZekaİstanbulTürkiyecloudSon Dakika

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