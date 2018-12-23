Türkmen Çocukların Sinema Keyfi
2 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Eskişehir İl Göç Idaresi Müdürlüğü "Mazimizdir Türkiye" projesi kapsamında yaklaşık 350 Türkmen çocuğu sinema ile buluşturdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Eskişehir
İl Göç Idaresi Müdürlüğü "Mazimizdir Türkiye
" projesi kapsamında yaklaşık 350 Türkmen çocuğu sinema ile buluşturdu.
Eskişehir İl Göç Idaresi Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Eskişehir Kadem Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Iraklı Türkmen çocuklar, Anadolu Üniversitesi
Sinema Anadolu salonunda 22 Aralık Sarıkamış
Harekatının yıl dönümü kapsamında '120' filmini izledi. Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız
, "Biz dün olduğu gibi bugün de beraberiz. Mazide nasıl Sarıkamış'ta, Çanakkale
'de yan yanaysak bugün de beraberiz. Türkmen şehitlerimizin torunları ile beraber olmaktan, bu anlamlı programda birçok yetim Türkmen'e sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:54 Kaynak: İHA
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