Son Dakika Haberleri: Türkmen Çocukların Sinema Keyfi

Türkmen Çocukların Sinema Keyfi

2 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Eskişehir İl Göç Idaresi Müdürlüğü "Mazimizdir Türkiye" projesi kapsamında yaklaşık 350 Türkmen çocuğu sinema ile buluşturdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Eskişehir İl Göç Idaresi Müdürlüğü "Mazimizdir Türkiye" projesi kapsamında yaklaşık 350 Türkmen çocuğu sinema ile buluşturdu.

Eskişehir İl Göç Idaresi Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Eskişehir Kadem Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Iraklı Türkmen çocuklar, Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu salonunda 22 Aralık Sarıkamış Harekatının yıl dönümü kapsamında '120' filmini izledi. Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, "Biz dün olduğu gibi bugün de beraberiz. Mazide nasıl Sarıkamış'ta, Çanakkale'de yan yanaysak bugün de beraberiz. Türkmen şehitlerimizin torunları ile beraber olmaktan, bu anlamlı programda birçok yetim Türkmen'e sahip çıkmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:54 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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