Türkmen Dağı Frig Ekoturizm projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde bulunan Türkmen Dağı'nda içerisinde bisiklet yolu ve yürüyüş yollarının yer aldığı ekoturizm projesi hayata geçiriliyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi" ile Türkmen Dağı'nın tarihi ve doğal güzellikleri korunarak turizme kazandırılacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik, projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

İncelemelerine yürüyüş parkurunun başlangıç noktası olarak planlanan Söğütlüyayla Köyü'nden başlayan Vali Çelik; yürüyüş güzergahında yer alan Lütfiye ve Güllüdere köyleri ile Gölcük Yaylası, Gölcük Göleti, Doğankaya Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Türkmen Dağı Frig Ekoturizm Projesi kapsamında yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda güzergah belirlediklerini aktaran Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Güzel bir doğa içinde yer alan güzergahta vadiler ve tarihi mekanlar bulunuyor. Bu doğal güzellikler, yüzde 11'i endemik olan yaklaşık 650 bitki türünü barındırıyor. Bölgenin ekoturizme açılmasının ardından konuklarımız yaban hayatını geliştirme sahasındaki kızıl geyik ve kara akbabaları da görebilecek" dedi.

"Kütahya'ya değer katacak"

Doğankaya Vadisi'nde doğayla iç içe yürüyüş yapan Vali Çelik, projenin Kütahya için önemine dikkat çekti. Vali Çelik, "Elimizdeki değerlerin kıymetini bilip tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak için gayret ediyoruz. Günübirlik değil geleceğe yönelik kalıcı işler yapmalıyız. Türkmen Dağı Ekoturizm Projesi önemli bir fikir. Hayata geçirilmesi Kütahya'mıza değer katacaktır. Doğa ve tarihle iç içe büyüleyici bir güzelliği koruyarak turizme kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Vali Çelik, yürüyüşün ardından İncik suyu kaynağını yerinde inceleyip bilgiler aldı. İnceleme gezisi yürüyüş güzergahının son durağı olan Ilıca'da sona erdi.

Vali Çelik'e; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Odun Dışı Şube Müdürü Cihan Köse, Geyik alanı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir, Porsuk Orman İşletme Şefi Harun Yapı, ile Dr. Murat Yılmaz eşlik etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Söğütlüyayla'dan başlayan parkurlarla Lütfiye ve Güllüdere köyleri, Gölcük Yaylası, Doğankaya Kulesi, İnliyayla, Frig Vadisi, İnli, Fındık, Sabuncupınar ve Akpınar köyleri, Porsuk Barajı ile Ilıca Kaplıcalarına ulaşılacak. - KÜTAHYA