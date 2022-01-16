Türkmen şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika

Keçiören Belediyesince düzenlenen programla 16 Ocak 1980'de Irak'ta katledilen 3 Türkmen anıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ta şehit olan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak ile Dr. Rıza Demirci Adil Şerif anısına Keçiören Kerkük Parkı'nda anma töreni yapıldı.

Programa Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alparslan Doğan, Türkmenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, törende yaptığı konuşmada, birliğe ve beraberliğe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Türkmen davasına zarar vermeyelim. Fitneye müsaade etmemeli, oyunlara gelmemeliyiz. Geride bir enkaz kalırsa, bu ayrılığı ateşleyenlerin sırtında bir vebal de kalacaktır. Türkmen kardeşlerimiz topraklarına sahip çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki gelişmelere dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"Bunların tamamı oyundur. Kazakistan'daki olaylar ne oluyor? Türk Devletleri Konseyi toplanıyor ve statüsü değişiyor onun ardından patlak veriyor. Bunun fikir babası da Nursultan Nazarbayev, Türk dünyasının aksakalıdır. Bu tezgahlara karşı uyanık olmalıyız ve duyarlı olmalıyız. Kazakistanlı kardeşlerimiz de bu oyunlara gelmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Anma programı Türkmen Şehitleri Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakıldıktan sonra sona erdi.