Türkmenistan'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Türkmenistan'da Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 11:11
Türkmenistan'da Nevruz Bayramı kutlandı

Türkmenistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Ülkenin farklı yerlerinde kutlanan baharın müjdecisi Nevruz Bayramı için en görkemli etkinlik, başkent Aşkabat'ın Çoğanlı bölgesinde yapıldı.

Çoğanlı bölgesindeki Karakum nehrinin kenarında geleneksel çadırların kurulduğu törende, Türkmen halkının kültürel mirası tarihi tarım yöntemleri ile el sanatları örnekleri sergilendi.

Büyük kazanlarda yapılan, nevruza özgü semeni tatlısı, törene katılanlara ikram edildi. Etkinlikler kapsamında geleneksel danslar ve tiyatro gösterisi sergilendi, Türkmen güreşi renkli görüntüler oluşturdu.

Programının en ilgi çekici bölümlerden biri de atlı spor gösterileri oldu. At üstünde dans eden gençler ve safkan Ahal Teke atları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Türkmenistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları dolayısıyla bugün ve yarın resmi tatil ilan edildi.

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Nevruz Bayramı, Türkmenistan, Türkmen, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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