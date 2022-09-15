Dünya Türkmenleri Aşkabat'ta buluştu - Son Dakika
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Dünya Türkmenleri Aşkabat'ta buluştu

15.09.2022 20:34
Dünya Türkmenleri Aşkabat'ta buluştu

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Dünya Türkmenleri İnsani Birliğinin 23. Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Dünya Türkmenleri İnsani Birliğinin 23. Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Türkmenistan Altın Asır kanalının haberine göre, Aşkabat'taki Mekan Sarayı'ndaki genel kurula, Birlik Başkanı ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Afganistan'dan birliğin 16 üyesi, Türkmenistan Ulusal Konseyi üyeleri ve milletvekilleri, ülkenin siyasi partileri ve kamu kuruluşlarının temsilcileri, yayıncı kuruluşun genel yayın yönetmenleri, yüksek öğretim kurumlarının rektörleri ve öğrenciler katıldı.

Genel kurul toplantısının başında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajı okundu.

Gurbanguli Berdimuhamedov, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede başarıyla uygulanan programların dünya Türkmen halkına sonsuz gurur ve ilham verdiğini söyledi.

Böylelikle dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türkmenlerin kendilerini güvende hissettiklerini belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın tarihi başarılarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Birliğin faaliyetleri ile kültürel ve insani iş birliği konuları da toplantıda ele alındı.

Toplantının sonunda, Dünya Türkmenleri İnsani Birliğinin çalışmalarına önemli katkıları dikkate alınarak, birliğin çok sayıda Türkmen ve yabancı üyelerine "İnsanlığın Örneği" nişanı takdim edildi.

Dünya Türkmenleri İnsani Birliği, 1991'de Türkmenistan'ın yurt dışında yaşayan Türkmenler ile kültürel ve insani ilişkileri geliştirmesi amacıyla kuruldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Türkmenleri Aşkabat'ta buluştu - Son Dakika

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