Türkmenistan'ın milli şairi Mahtumkulu Firaki, doğum yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Türkmenistan'ın milli şairi Mahtumkulu Firaki, doğum yıl dönümünde anıldı

28.05.2022 18:55
Türkmenistan'ın milli şairi Mahtumkulu Firaki, doğum yıl dönümünde anıldı

Türkmen şairlerin önde gelenlerinden biri olarak kabul edilen Mahtumkulu Firaki, doğumunun 298'inci yılında anıldı.

Türkmen şairlerin önde gelenlerinden biri olarak kabul edilen Mahtumkulu Firaki, doğumunun 298'inci yılında anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ve Türkmenistan Başkonsolosluğunun destekleriyle Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İş Birliği Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türkmen vatandaş katıldı.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Danışmanı Sema Polat, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki güçlü dostluğa işaret ederek, "Dernek olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana elimizin erdiği her şeyde Türkmenistanlı kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Ülkemizde ilk defa tarafsızlık ve bağımsızlık bayramlarını kutladık. Bazen onlarla birebir bazen de toplu görüşmeler yaptık. Bürokrasi sıkıntılarında da yanlarında olduk." dedi.

Polat, kurum olarak ayrıca projeler, uygulamalar ve diyaloglar geliştirdiklerine de dikkati çekerek, "Bugün de burada Mahtumkulu Firaki'yi anmak için bir araya geldi. Mahtumkulu, büyük Türkistan coğrafyasını en anlamlı dizelerle günümüze taşıyan, belki de en önemli şairlerimizden ve düşünürlerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer de her zaman kültür, düşünce ve sanat alanlarındaki önemli şahsiyetleri İstanbul halkıyla buluşturmayı öncelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ın büyük düşünürü ve milli şairi Mahtumkulu Firaki de bu kıymetli kültür sanat adamlarından birisidir. Büyük halk ozanı Mahtumkulu, yüzlerce yıl dağınık boylar halinde yaşamış olan Türkmenleri milli birlik ve beraberlik ideallerine sevk eden şiirler yazmış ve dizeleriyle Türkmen milli şuurunu da daima beslemiştir. Bu vesile Mahtumkulu Firaki'yi bir kez daha rahmetle anıyoruz."

Programda ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Güder, Mahtumkulu Firaki'nin hayatı ve edebiyatı üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sema Polat tarafından Kültür AŞ Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan, Türk Dünyası Kültür Mahallesi şefi Ayşe İşel, Türk Dünyası Tanıtım ve Halkla ilişkiler Uzmanı

Abdulmetin Keskin ve Nurcan Güder'e plaket takdim edildi.

Etkinlikte Türkmenistan'ın ünlü şarkıcılarından Bahram Halmyradow ve Şatlyk Nuryyew de konser verdi. Türkmenistan Derneği dans grubu da halk oyunları sergiledi.

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Kaynak: AA

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