Son Dakika › Dünya › Türkmenistan, İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı - Son Dakika Dünya
Türkmenistan, İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı
6 saat önce
İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.
Türkiye'den gelen TIR'ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan Lotf Abad sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR'ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi. Sınır kapılarının Türkmenistan tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmadığı bildirildi.Öte yandan, Azerbaycan'ın da İran ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü.
Son Dakika Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı