Türkmenistan, İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı - Son Dakika
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Türkmenistan, İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

6 saat önce

İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Türkmenistan, İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı, System.String[]

İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.

Türkiye'den gelen TIR'ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan Lotf Abad sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR'ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi. Sınır kapılarının Türkmenistan tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmadığı bildirildi.Öte yandan, Azerbaycan'ın da İran ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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