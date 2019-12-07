Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü, "Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde bir Türkmen üyenin olmasını istiyoruz." dedi.

Köprülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni komiserliğin siyasi partilerin etkisi altında olmaması gerektiğini belirtti.

Köprülü, "Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde bir Türkmen üyenin olmasını istiyoruz. Seçim komiserliğinin üyeleri bağımsız olması gerekiyor." dedi.

Anayasaya göre Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde her bir etnik ve mezhep grubunun temsil hakkı olduğuna dikkat çeken Köprülü, bağımsız bir Türkmen adayının bu komiserlikte yer almasını istediklerini söyledi.

Köprülü, eski komiserlikte Türkmen üyenin olmamasından dolayı Türkmenlere yönelik haksızlıklar yaşandığını dile getirdi.

Irak Meclisi 5 Aralık'ta yaptığı oturumda yeni Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yasasını oy birliğiyle kabul etmişti. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, oylamanın ardından yaptığı basın açıklamasında, mevcut seçim komiserliğinin iptal edildiğini ifade ederek, komiserlik üyelerinin yargıçlardan oluşacağını söylemişti.

1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteri düzenleyen Iraklılar, daha adil ve şeffaf bir seçim için seçim komiserliği üyelerinin siyasi parti mensuplarından değil bağımsız isimler ve yargıçlardan oluşmasını talep ediyor.

Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, daha önce yaptığı çağrılarda yeni seçim ve seçim komiserliği yasasının çıkarılmasını istemişti.



Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.