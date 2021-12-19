Türksat 5B uydusu besmelelerle uğurlandı - Son Dakika

Türksat 5B uydusu besmelelerle uğurlandı

ANKARA - Türksat 5B uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Caneveral üssünden fırlatıldı.

Türksat 5B uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Caneveral üssünden fırlatıldı. Diğer uydulardan farklı olarak yüksek internet kapasitesine sahip Türksat 5B uydusu, besmeleler eşliğinde uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve beraberindeki bir heyet de oradaydı. Sosyal medya hesabından fırlatma anından bir video paylaşan Sayan ve heyettekilerin sevinci kameralara yansıdı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türksat 5B uydumuzu uzaydaki yerine uğurladık. Çok şükür uzaydaki yerini aldı. Şimdi sırada yörüngesine ulaşması var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bize bu fırsatı verdiği için ve Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

30-35 Yıl süresince Türkiye'nin kullanacağı Türksat 5B uydusu ile önümüzdeki yıllarda internetsiz köy kalmayacak.