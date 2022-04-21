KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği - Son Dakika
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KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği

21.04.2022 10:51

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) tarafından, bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için Kırıkkaleli arıcılara indirimli 54 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) tarafından, bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için Kırıkkaleli arıcılara indirimli 54 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Kırıkkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zafer Yorulmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki şeker dağıtımında AA muhabirine, arıların sonbaharda bıraktıkları şekerleri tüketmelerinin ardından mart ve nisanda açlıktan ölümler yaşandığını söyledi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜRKŞEKER tarafından Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı üreticilere martta 27 ton yüzde 50 indirimli şeker verildiğini anlatan Yorulmaz, şöyle konuştu:

"Bugün de üreticilerimize 27 ton şeker daha dağıtıyoruz. Emeği geçen bakanlığımıza ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Dışarıda torbası 700-800 lira olan şekeri, fabrikadan 390 liraya aldık. Nakliye ve işçilikle üreticiye 425 liraya veriliyor. Piyasaya göre yarı fiyatına alıyoruz. Kovan başına 5'er kilogram olmak üzere 164 üreticiye 54 ton şeker dağıtımı yapıldı."

Arıcı Hızır Akdemir ise "Bu destek sağlanmasaydı arılarımızı besleyemeyecektik, çoğu telef olacaktı. Bu destek arıcılarımıza can suyu oldu. Devletimize ve bütün yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da şeker dağıtımında üreticilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği
KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - TÜRKŞEKER'den Kırıkkale'deki arıcılara indirimli 54 ton şeker desteği - Son Dakika


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