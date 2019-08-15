Turkuaz mavisi plaj 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı

Antalya'nın Kaş ilçesi Kurban Bayramı boyunca tatile gelen turistlerle dolarken Kaş ve Kalkan arasında bulunan Kaputaş plajı ise tarihi günler yaşadı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Kurban Bayramı boyunca tatile gelen turistlerle dolarken Kaş ve Kalkan arasında bulunan Kaputaş plajı ise tarihi günler yaşadı. Turkuaz rengi deniziyle bilinen plaj, arife ve bayram süresince yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.



Bayram dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş plajının bulunduğu Kaş-Kalkan karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Plaj 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı.



Yoğunluk sürüyor



Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kaş'ta canlılık yaşandığını ifade etti. Kaş ve Kalkan ile Kaputaş ve Patara Plajında yoğunluğun sürdüğünü kaydeden Başkan Mutlu Ulutaş, "Özellikle Kaputaş ve Patara Plajı, ören yerlerimizden Saklıkent ve Gömbe'de yaz döneminde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl da bayramda doluluk oranı, hem konaklama sayısı hem de yoğunluk olarak yüzde yüz oranında. Bu, bölgemiz ve turizm için önemli. Çünkü esnaflar uzun zaman bu dönemi bekliyor. Böyle doluluğun olması turizmciyi, esnafı ve bölgemizi memnun ediyor. Bizler de buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın seçeneklerini sunuyoruz. Özellikle güvenlik, huzur ve hizmet anlamında belediye, kaymakamlık ve güvenlik güçlerimiz hazır ve nazır vaziyette bekliyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz" dedi.



"Kaş'ta olmak Dominik'te olmak gibi"



Öte yandan, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Kaş'ta vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Tatilini geçirmek için Kaş'a gelen ve dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı tercih eden Ankaralı Başak Yüksel (25), "Tatile yıllardır İzmir'e gidiyordum. Buraya gelmemiştim. İyi ki geldim, gördüm, çok güzel. Kaş'ın insanları inanılmaz sıcak, yardımsever." diye konuştu.



Tatilcilerden Venezualalı Jose Manuel Figueira (27) ise "Burası çok güzel bir yer. Tüm dünyanın bilmesi, görmesi gereken bir yer. Gerçekten deniziyle kumuyla temizliğiyle güvenli ortamıyla fark edilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Madrid'de yaşayan arkadaşım tatile nereye gitsem diye sordu. Latin Amerika'ya gitmeyi düşünüyormuş. Mutlaka buraya gel, gör. Burada olmak Dominik'te olmak gibi bir şey, çünkü o kadar güzel dedim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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