TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç oldu - Son Dakika

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına, Orhan Dinç seçildi.

İlçede 8 yıldır TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Yaman Olgaç'a teşekkür plaketinin verildiği olağanüstü genel kurulda yeni yönetim de belirlendi.

Aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı da olan Orhan Dinç, TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, TURMEPA'nın 25 yıl önce kurulduğunu, bu güne kadar 8 milyon 330 bin öğrenciye çevre dersleri verdiğini, 18 bin 500 eğitimci yetiştirdiklerini söyledi.

Öztürk, atık toplama tekneleriyle cennet koylarda 37 milyon 800 bin litre atık suyun denize karışmasını önlediklerini, 8 bini aşkın gönüllüye eriştiklerini ve farkındalık çalışmalarıyla projelerinin 52 milyon kişi tarafından görüldüğünü aktardı.

Orhan Dinç ise İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi bünyesinde, ücretsiz hizmet veren katı atık alım teknesinin bulunduğunu ifade etti.

Teknenin çalıştığı günden bu yana bir çok koy ve kıyıdan 5 bin poşet katı atık topladıklarını ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Bu bizim hali hazırda olan farkındalığımızdı. Şimdi TURMEPA Bodrum Şube Başkanı olarak da yoğun bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Projeler üretip, eğitimler vereceğiz bu anlamda farkındalık yaratacağız. Ekmek yediğimiz denizlerimiz ve kıyılarımızın temiz olması bizim en değerli mirasımızdır. Görevimizi bize yakışır bir şekilde yerine getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bodrum'da mavi kazanacak."

Şubenin geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren Yaman Olgaç da sekiz yılın ardından artık bir kan değişiminin gerektiğini belirterek, tüm üyelere katılımları için teşekkür etti.