TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç oldu - Son Dakika

TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç oldu

20 dakika önce

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına, Orhan Dinç seçildi.

TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç oldu, System.String[]

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına, Orhan Dinç seçildi.

İlçede 8 yıldır TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Yaman Olgaç'a teşekkür plaketinin verildiği olağanüstü genel kurulda yeni yönetim de belirlendi.

Aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı da olan Orhan Dinç, TURMEPA Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, TURMEPA'nın 25 yıl önce kurulduğunu, bu güne kadar 8 milyon 330 bin öğrenciye çevre dersleri verdiğini, 18 bin 500 eğitimci yetiştirdiklerini söyledi.

Öztürk, atık toplama tekneleriyle cennet koylarda 37 milyon 800 bin litre atık suyun denize karışmasını önlediklerini, 8 bini aşkın gönüllüye eriştiklerini ve farkındalık çalışmalarıyla projelerinin 52 milyon kişi tarafından görüldüğünü aktardı.

Orhan Dinç ise İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi bünyesinde, ücretsiz hizmet veren katı atık alım teknesinin bulunduğunu ifade etti.

Teknenin çalıştığı günden bu yana bir çok koy ve kıyıdan 5 bin poşet katı atık topladıklarını ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Bu bizim hali hazırda olan farkındalığımızdı. Şimdi TURMEPA Bodrum Şube Başkanı olarak da yoğun bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Projeler üretip, eğitimler vereceğiz bu anlamda farkındalık yaratacağız. Ekmek yediğimiz denizlerimiz ve kıyılarımızın temiz olması bizim en değerli mirasımızdır. Görevimizi bize yakışır bir şekilde yerine getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bodrum'da mavi kazanacak."

Şubenin geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren Yaman Olgaç da sekiz yılın ardından artık bir kan değişiminin gerektiğini belirterek, tüm üyelere katılımları için teşekkür etti.

Orhan Dinç, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TURMEPA Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]