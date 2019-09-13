Son Dakika Haberleri: Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti
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Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti

50 dakika önce

Samsun'da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Turşu bidonları içinde kubar esrar ele geçti, System.String[]

Samsun'da jandarma ekipleri, turşu bidonları içine gizlenmiş 10 kilo kubar esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda R.S.'ye ait ev ve evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede ve üç ayrı turşu bidonu içinde 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili R.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
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