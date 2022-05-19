TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu - Son Dakika
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TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu

19.05.2022 14:53

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere kapılarını açtı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere kapılarını açtı.

19 Mayıs'ta TUSAŞ'ı 5 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi ziyaret etti. Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencisi gençler deneyim alanları ile ilgili keyifli anlar geçirdi. Fotoğraf çekim alanlarının yanında 'Pilot Sensin', 'Odaklan Havalan' gibi etkinliklere katılan gençler, özgün hava araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Uçuş gösterilerine ev sahipliği yapan TUSAŞ test pilotları, etkinliğe katılanlarla anı fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler, ürünler hakkında mühendislerden bilgi alırken ATAK ve HÜRKUŞ'un uçuş gösterilerini izledi. Tüm etkinliklerin yanında HÜRKUŞ ve GÖKBEY müzikalinin de gösteriminin yapıldığı gezide katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinliğin ikinci günü olan 20 Mayıs'ta da 5 bin lise ve üniversite öğrencisi TUSAŞ'ı ziyaret edecek. Lise ve üniversite öğrencisi gençlere TUSAŞ'ın sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi verilecek.

TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu
TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu

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TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı TUSAŞ 19 Mayıs kutlamalarında binlerce öğrenciyi ağırladı Gaziemir'de 19 Mayıs Coşkusu Gaziemir'de 19 Mayıs Coşkusu
Kaynak: DHA

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