TUSAŞ: "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun...
TUSAŞ: "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi."
TUSAŞ: "Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi."
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:39 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › TUSAŞ: 'Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, 2 pilotumuzun... - Son Dakika Ekonomi
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