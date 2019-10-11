Tuşba Belediyesi, çocukları sinemayla buluşturdu

Van'ın Tuşba Belediyesi, göçle gelen ailelerin yoğunlukta yaşadığı ve sinemaya erişimi kısıtlı olan çocukları sinemayla buluşturdu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen 'Çocuklar İçin Gezen Sinema', Şemsibey Mahallesi'nde oturan çocuklarla buluştu. Şemsibey İlkokulu bahçesine kurulan mobil tırda beyaz perdeye yansıtılan filmler, okulda sinema kültürü ile tanışmamış çocuklara izletildi.



Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, okul önünde kurulan tırda Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve öğrencilerle birlikte film izledi. Projenin sinema kültürünün yaşatılması adına güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Başkan Akman, geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Başkan Akman, "Tuşba ilçemizde sinema ile daha tanışmaya çok sayıda öğrencimiz var. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğümüzün organizasyonu ile bugün buraya getirilen 'Gezen Sinema' tırı sayesinde bir nebze de olsa öğrencilerimiz sinema ile tanışmış oldu. Şemsibey Mahallemizin en ücra noktasındaki çocuğumuzu da buraya getirerek film izlemesine yardımcı olduk. Sosyal belediyecilik alanında yapacağımız projeler ve çalışmalar ile her bireye hitap edecek bir belediyecilik örneğini ortaya koyacağız" dedi. - VAN