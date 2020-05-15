Tuşba Belediyesi'nden alt yapı çalışması - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi Altıntepe Mahallesi'nde, her yağmur yağdığında ve kışın karlar eridiğinde altyapı eksikliğinden kaynaklı oluşan su birikintisi sorununu bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek çözdü.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile çalışma başlatan belediye ekipleri, bir aylık hummalı çalışma sonucu yaklaşık bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek mahalle sakinlerini yıllardır yaşadığı bu sorundan kurtardı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Akman, 15 yıldır devam eden ve kangren haline gelen sorunu çözdüklerini söyledi.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.