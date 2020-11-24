Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması

24.11.2020 17:22
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Anını Paylaş Öğretmenim' temasıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Anı Yarışması'nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Van'ın Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Anını Paylaş Öğretmenim' temasıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Anı Yarışması'nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Öğretmenlerle bu özel günler vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığına dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Bir toplumda eğitim öğretim hayatı ne kadar güçlü olursa, o toplum o kadar güçlü olur ve geleceğe emin adımlarla yol alır. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisi şerifinde şöyle buyurur, 'Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek cehaletin en büyük düşmanıdır.' Öğretmenlerimiz; yalnızca bilgi ve birikimlerini değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de sonraki kuşaklara aktararak nesiller arasında bir köprü vazifesi gören, geleceğimize ışık tutan ve yön veren en kıymetli varlıklarımızdır" dedi.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu ve Türkiye'nin birçok değişik bölgesinde görev yaptığını belirten Akman, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlik yaptığım süre zarfında şunu gördüm ki insan yetiştirmenin, onların hayatına değer katmanın hazzı paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise 42 bin 500 öğrenciye hitap eden 2 bin 600 öğretmene sahip Tuşba ilçesinde anı yarışması ile bir farkındalık oluşturulduğunu ifade etti. Bedevioğlu, yarışma paydaşı Tuşba Belediyesine, Tuşba İlçe MEM Proje Birimine ve yarışmaya anıları ile katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, bu değerli mesleği canı gönülden yürüten tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anı Yarışması Komisyonunda görevli öğretmen Mustafa Işık, paylaşılan eserlerinin titizlikle değerlendirildiğini ve jürinin dereceye giren öğretmenleri seçerken zorlandıklarını belirtirken, tüm katılımcılara jüri adına teşekkürlerini ileterek öğretmenlerin her zaman anılarını biriktirmeleri gerektiğini belirtti

Yarışmaya başvuran eserler arasından Şemsibey Ortaokulundan Hakan Kaya 'İçin Üşümesin Çocuk' adlı anısıyla birinciliğe, Tuşba TOBB Fen Lisesinden Hüseyin Yanıç 'Postacı Ahmet' adlı anısıyla ikinciliğe, Tuşba TOBB Fen Lisesinden Gülşen Yıldız Akgül 'Poşetten Bot' adlı anısıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Tuşba İlçe MEM Proje Biriminin jüri olarak görev yaptığı yarışmada, Tuşba Belediyesi dereceye giren ilk üç kişiye tablet hediye ederken, Van Yeşilay Şube Başkanlığı da dereceye giren ilk üç kişiye hediye takdim etti. Aynı zamanda Tuşba Belediyesi yarışmaya katılan tüm katılımcılara fular ve kravat hediye etti. Tüm katılımcıların anılarının e-kitap haline getirilerek paylaşılacağı belirtildi. - VAN

Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tuşba, Milli, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 18 yaralı Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı         
15:57
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti         
15:25
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanunu Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanunu Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi         
13:45
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş         
12:05
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 17:32:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei