Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Anını Paylaş Öğretmenim' temasıyla gerçekleştirilen Öğretmenler Arası Anı Yarışması'nın ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Öğretmenlerle bu özel günler vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığına dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Bir toplumda eğitim öğretim hayatı ne kadar güçlü olursa, o toplum o kadar güçlü olur ve geleceğe emin adımlarla yol alır. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisi şerifinde şöyle buyurur, 'Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek cehaletin en büyük düşmanıdır.' Öğretmenlerimiz; yalnızca bilgi ve birikimlerini değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de sonraki kuşaklara aktararak nesiller arasında bir köprü vazifesi gören, geleceğimize ışık tutan ve yön veren en kıymetli varlıklarımızdır" dedi.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu ve Türkiye'nin birçok değişik bölgesinde görev yaptığını belirten Akman, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlik yaptığım süre zarfında şunu gördüm ki insan yetiştirmenin, onların hayatına değer katmanın hazzı paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise 42 bin 500 öğrenciye hitap eden 2 bin 600 öğretmene sahip Tuşba ilçesinde anı yarışması ile bir farkındalık oluşturulduğunu ifade etti. Bedevioğlu, yarışma paydaşı Tuşba Belediyesine, Tuşba İlçe MEM Proje Birimine ve yarışmaya anıları ile katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, bu değerli mesleği canı gönülden yürüten tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anı Yarışması Komisyonunda görevli öğretmen Mustafa Işık, paylaşılan eserlerinin titizlikle değerlendirildiğini ve jürinin dereceye giren öğretmenleri seçerken zorlandıklarını belirtirken, tüm katılımcılara jüri adına teşekkürlerini ileterek öğretmenlerin her zaman anılarını biriktirmeleri gerektiğini belirtti

Yarışmaya başvuran eserler arasından Şemsibey Ortaokulundan Hakan Kaya 'İçin Üşümesin Çocuk' adlı anısıyla birinciliğe, Tuşba TOBB Fen Lisesinden Hüseyin Yanıç 'Postacı Ahmet' adlı anısıyla ikinciliğe, Tuşba TOBB Fen Lisesinden Gülşen Yıldız Akgül 'Poşetten Bot' adlı anısıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Tuşba İlçe MEM Proje Biriminin jüri olarak görev yaptığı yarışmada, Tuşba Belediyesi dereceye giren ilk üç kişiye tablet hediye ederken, Van Yeşilay Şube Başkanlığı da dereceye giren ilk üç kişiye hediye takdim etti. Aynı zamanda Tuşba Belediyesi yarışmaya katılan tüm katılımcılara fular ve kravat hediye etti. Tüm katılımcıların anılarının e-kitap haline getirilerek paylaşılacağı belirtildi. - VAN