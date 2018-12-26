Tüsiad Başkanı Bilecik: "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da Olumlu Olduğunu Görüyoruz Ama...
1 saat önce
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz.
TÜSİAD Başkanı Bilecik
: "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: AA
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