TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik Rehberi'ni tanıttı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Bu rehberi, kurum içi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarladık ve girişimciliğe meraklı herhangi bir şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirecek 100 günlük bir aksiyon planı hazırladık" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Bu rehberi, kurum içi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarladık ve girişimciliğe meraklı herhangi bir şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirecek 100 günlük bir aksiyon planı hazırladık" dedi.

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