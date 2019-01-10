Son Dakika Haberleri: TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik Rehberi'ni tanıttı

TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik Rehberi'ni tanıttı

9 dakika önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Bu rehberi, kurum içi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarladık ve girişimciliğe meraklı herhangi bir şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirecek 100 günlük bir aksiyon planı hazırladık" dedi.

TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik Rehberi'ni tanıttı, System.String[]
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Bu rehberi, kurum içi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarladık ve girişimciliğe meraklı herhangi bir şirket içinde inovasyonu çalışır hale getirecek 100 günlük bir aksiyon planı hazırladık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45 

Ekonomi
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