"Tutma garantili kupon" dolandırıcılarına dikkat - BURSA

Tüketici örgütü temsilcileri, son dönemlerde sosyal medya sitelerinde özellikle futbol ve basketbol bahisleri için "tutma garantili kupon" adı altında dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla bu alanda dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığını anlattı.

Ağaoğlu, dolandırıcıların, tüketicilere umut vererek tuzağa düşürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

" Facebook, İnstagram, Twitter gibi çeşitli sosyal mecralarda kucağında tomar tomar paralar, arkasında son model arabalarla fotoğraf paylaşıyorlar. Bunlar sözümona bir kaç ay öncesine kadar çok fakirken bu sisteme girip zengin olmuşlar, birilerine teşekkür ederek tüketicileri oraya yönlendiriyorlar. 'Belki ben de zengin olurum' diye sisteme giren vatandaşlar oltalama yöntemiyle önce kazanıyor sonrasında da tefecilere kadar borçlandırılıyor. Bedava peynir fare kapanında olur."

Bilinçli tüketicilerin, bu tür ilanları gördüğünde sosyal medya işletmecisine durumu bildirmesi ve Adalet Bakanlığına ile emniyete şikayet etmesi gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, "Dolandırdıkları kişilerin para transferlerini de masum insanların üzerinden yapıyorlar. Masum insanlara hesap açtırıp ellerinden banka kartını alıyorlar. Şebekenin elemanı ATM'den parayı çekiyor. Adına hesap açılan kişi asıl suçlu olmuş oluyor. Aman dikkat, sosyal medyada tehlike kol geziyor." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkasıyla paylaşmaz"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da son dönemlerde şans oyunlarına talepler arttıkça bu talebi fırsata çeviren dolandırıcıların pozisyon aldığını söyledi.

Yılmaz, özellikle sosyal medyada futbol ve basketbol üzerinden bahislerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, adeta dolandırıcıların yeni kazanç kapısı durumuna geldi. Bu nedenle tüketicilerin son derece dikkatli olması lazım. Sosyal medya üzerinden kupon getirisinin çok yüksek olduğu yazıları ve buradan kazanılmış gibi gösterilen lüks araba ve ev fotoğrafları paylaşılıyor. Tuzağa düşürülen tüketicinin cebinden parası çekilip alınıyor. Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkasıyla paylaşmaz. Böyle bir kazanç söz konusuysa mantık olarak ilk önce kendileri almaları gerekiyor."

"Pazar, pay olarak çok büyük"

Vatandaşlardan ciddi paralar alındığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Pazar, pay olarak çok büyük. Tüketicilere 100 lira ile 600 lira arasında kupon satılarak, çok yüksek kazanç sağlayacakları yönünde ikna ediliyor. Özellikle bahse ilgisi olanlar bu konuya cazip bakıyor. Tüketicilerimizin tanımadığı, bilmediği ve garantisi olmayan bu tür oyunlara itibar etmemesini istiyoruz. Alın teri olmadan, çalışma olmadan şans ve bahis üzerinden alınan para kalıcı değildir. Kaldı ki bahsettiğimiz konuda alınan bir para yok, tüketicinin kaybettiği paradan bahsediyoruz. Dolandırılan kişilerin doğrudan cumhuriyet savcılığına başvurması gerekiyor. Ayrıca yetkililerin de bu konudaki çalışmaları daha fazla yoğunlaşırsa bu tür mağduriyetler yaşanmamış olur."