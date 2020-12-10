Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı - Son Dakika

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

10.12.2020 17:09

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı Karaman'da tutuklanan cinayet zanlısı adam, cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

KARAMAN - Karaman'da tutuklanan cinayet zanlısı adam, cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Doğan (34), F.U ile birlikte 70 AAV 493 plakalı otomobille arazi meselesi yüzünden kavgalı olduğu M.K.'nin evine geldi. Burada bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.K, evinden aldığı tüfekle ateş etmek isterken kavgayı ayırmak isteyen abisi S.K'yi parmaklarından vurarak yaraladı. Daha sonra M.K. tüfekle Ali Doğan ve yanında bulunan F.U.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ali Doğan ve F.U. vurularak yaralandı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ali Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, diğer yaralıları alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Doğan'ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından jandarmaya teslim olan M.K, ise gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K, jandarma görevlilerinin eşliğinde Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine götürülürken gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı
Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı

Ali Doğan, Karaman, Cinayet, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklanan cinayet zanlısı, cezaevine götürülürken ağladı - Son Dakika


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