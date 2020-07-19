Tutuklanan meslektaşları için iş sağlığı güvenliği uzmanları bir araya geldi - Son Dakika

Tutuklanan meslektaşları için iş sağlığı güvenliği uzmanları bir araya geldi

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından tutuklanan iş sağlığı güvenliği uzmanı için Kadıköy'de bir araya gelen meslektaşları, iş kazalarının sebebi olmadıklarını dile getirdi.

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından tutuklanan iş sağlığı güvenliği uzmanı için Kadıköy'de bir araya gelen meslektaşları, iş kazalarının sebebi olmadıklarını dile getirdi. İSG Birlik Platformu Sözcüsü Mahmut Çamlı,"Bizler işveren veya işveren vekili değiliz. Yaptığımız çalışmalarda denetleme, cezalandırma, değişiklik yapma, satın alma, işi durdurma vb. konularda hiçbir yetkimiz yoktur" açıklamasını yaptı.

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Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası iş güvenliği uzmanının tutuklanması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birliği Kadıköy İskelesi'nin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"İSG UZMANLARI SORUMLU DEĞİL"

İş güvenliği uzmanları 'kazalar olmasın, insanlar ölmesin', 'rehberiz günah keçisi değiliz' sloganları atarak alana yürüdü. 34 sivil toplum kuruluşu adına basın açıklamasını okuyan İSG Birlik Platformu Sözcüsü Mahmut Çamlı, "Bugün burada toplanma amacımız, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının doğru ve etkin bir şekilde uygulanması talebimizdir. Sahada çalışanlar olarak karşılaştığımız sorunları anlatmak için buradayız. Çalışanlar zarar görmesin, tüm çalışanlar güven içerisinde çalışsın diye emek veren bizlerin, geldiğimiz noktada görev, yetki ve sorumlukları ile ilgili yanlış algılar oluştuğu görülmektedir" dedi.

"İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ DEĞİLİZ"

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı talep ettiklerini söyleyen Çamlı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde iş kazaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısını azaltmanın yolunun da iş sağlığı ve güvenliği kurallarının başarısına bağlı olduğu tarafımızca bilinmektedir.İş Güvenliği Uzmanlarının sadece rehber ve danışman olduğu bilinmelidir. Bu konu ile ilgili tüm taraflara bu net olarak anlatılmalıdır. Bizler işveren veya işveren vekili değiliz. Yaptığımız çalışmalarda denetleme, cezalandırma, değişiklik yapma, satın alma, işi durdurma vb. konularda hiçbir yetkimiz yoktur. Bu konularda karar verici işverendir. Kanunun uygulamasına yönelik yükümlülükler de yine kanunda işverene aittir. Bu çok açık ve nettir."

"Sahadaki bilirkişilik uygulamalarında karşılaşılan sorunlar sonucunda birçok iş güvenliği uzmanı arkadaşımız tutuklanmakta ve yargılanmaktadır. Bilirkişi olarak görev yapanların da düzenledikleri yanlış raporlardan dolayı sorumlu olmaları sağlanmalıdır. Haksız yere tutuklamaya ve yargılamaya ve hatta ceza alınmasına sebep olanlar da hesap verebilmelidir. Bilirkişi raporu hazırlayan bilirkişilerin daha sonra yanlış rapor hazırladıkları tespit edildiğinde bilirkişilik görevleri elinden alınmalı ve yaptıkları hataların bedelini ödemelidirler. Sistemin gözden geçirilmesi ve bundan sonra verilecek kararlarda bilirkişilerin hata yapmasının önüne geçilmelidir."

Açıklamanın sonunda Hendek'teki patlamada hayatını kaybedenler için yere 7 farklı renkte baret bırakıldı.


Kadıköy, Sakarya, Çamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tutuklanan meslektaşları için iş sağlığı güvenliği uzmanları bir araya geldi - Son Dakika
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