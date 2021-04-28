Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" - Son Dakika

Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz"

28.04.2021 12:49

Son dakika gelişmesine göre Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" Duygu Delen dosyasında bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanları dinlenecek Duygu Delen davasında sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli...

Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz"

Duygu Delen dosyasında bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanları dinlenecek

Duygu Delen davasında sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin tutuklu bulunan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamın ve dosyaya bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanlarının dinlenmesine karar verilerek ertelendi.

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sanık Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS)katılırken Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan ile sanık avukatı Enes Akbulut duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ile Delen ailesi de takip etti. Duruşmada olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor tartışılırken sanık Kaplan, "Bana 'Şımarık, zengin züppesi, ukala' diyebilirsiniz ama 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" dedi.

Baba Bülent Delen'in beyanıyla başlayan duruşmada Delen, olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu kabul etmediğini belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep eden Delen, "Annesi perişan halde. Psikolojisi bozuldu. Sanık cezalandırılsın" dedi.

"Bilirkişi raporları çelişiyor"

Olay yeri keşfinde tartışmanın yaşandığı balkon kapısının açılırken stor perdeye çarpması sonucunda ciddi bir ses çıkardığını bu sesin sanık tarafından duyulmamasının mümkün olmadığını belirten Avukat Mehmet Balcı, raporda Duygu'nun kazara düşme ihtimalinin olmadığını belirlendiğini söyledi. Bilirkişi raporlarının çeliştiğini paylaşan Balcı, "Raporda Duygu'nun kazayla düşme ihtimalinin olmadığını belirlendi. Prof. Dr. Hakan Kar'ın raporunda 'bilinci kapalıdır' deniyor ama bilirkişi raporunda bilincin tam kapalı olmadığı belirtiliyor. Rapordaki 'Ağırlıklı zorlamasına bağlı olarak' ifadelerine katılmıyoruz. Burada denge kurma adına sanki böyle bir cümle kurulmuş. Dosyada 4 ayrı bilirkişi raporu oldu. Raporlardaki çelişkilerin giderilmesi için bilirkişilerin gelip raporlarını açıklamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Düşerken elinin açık olması bilincin açık olduğunu göstermez"

Rapordaki "Bilinci tam kapalı değildir" ifadesinin maksatlı olduğunu aktaran avukat Ömer Faruk Akan ise, "Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı rapor bizce en doğru bilirkişi raporudur. Prof. Dr. Kar'ın hazırladığı raporu diğer raporlar bilimsel verilere dayalı olarak yalanlayabilmiş değildir. Dosyaya sunulan uzman mütalaası bizim sunduğumuz rapora karşı görüş olarak hazırlanmış bir rapordur. Duygu'nun düşerken elinin açık olması bilincinin açık olduğu anlamına gelmez" dedi.

Mütalaasını sunan iddia makamı, bilirkişi raporlarını hazırlayan uzmanların mahkemede dinlenmesini, kovuşturma aşamasında dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının uzmanları Nadir Arıca ve Çağlar Özdemir'in duruşmada dinlenmesine, sanığın üzerine atılı suçun vasfından dolayı tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz"

Sanık Kaplan ise ağlayarak yaptığı savunmasında bilirkişinin raporundaki aleyhime olan hususları kabul etmediğini söyledi. Bu ülkede alkol kullanan, sinir hastası olan insanın tek kendisi olmadığını belirten Kaplan, "Bana 'Şımarık, zengin züppesi, ukala' diyebilirsiniz ama 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz. Benim verdiğim ilk ifadenin aksine bir şey çıkmadı. Tek somut delil benim ifademdir. Başka bir delil yok. 68 saniye sonra neden yanında oldum. Delilleri karartmadım. 256 gündür tutukluyum. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Ben terörist miyim? Ben doğruları söylediğim için mi suçluyum. Bu iş adaletten çıkmış racon işine dönmüş. 20 yaşında bir çocuk karşınızda eriyor. İlk iki duruşma sessiz kaldım ama 8 ay oldu hala bir şey olmadı" diye konuştu.

"Keşif raporu müvekkilim lehinedir"

Sanık avukatı Enes Akbulut'ta katılan tarafının 8 rapor istemesi durumunda da Duygu'nun vücudunda oluşan ray tipi ekimozların düşmeden kaynaklı olduğunun çıkacağını belirterek, "Bilirkişi raporunda bilincinin açık olduğu çok net belirtilmiştir. Bilirkişi heyetinin "Olası gerçeğin anlaşılmasına yarayacak delil ve tanık bulanamadı" ifadesi Mehmet'in suçsuz olduğunu göstermektedir. Şimdiye kadar müvekkilimin ifadesini yalanlayan tek bir şey çıkmamıştır. Olaydan hemen sonra 68 saniyede aşağıya iniyor. Gelen rapor Mehmet Kaplan'ın attığını söylemiyor. Artık tutukluluk mağduriyete neden olmaktadır. Tahliyesini talep ediyoruz. Gelen keşif raporu müvekkilim lehinedir" şeklinde savunma yaptı.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Uzmanı Nadir Arıca'nın dinlenmesine yönelik talebin kabulüne, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS yöntemiyle dinlenmesine, dosyaya rapor sunan Adli Tıp Uzmanı Murat Akbaba'nın dinlenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

Davanın geçmişi

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz
Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mehmet Kaplan, Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: 'Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Duygu Delen davasının tutuklusu Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" - Son Dakika
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