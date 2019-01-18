Tütün, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama
1 saat önce
Kırşehir'de 5 ayrı evde yapılan operasyonda kaçak sigara, tütün ve uyuşturucu madde bulundu.
Kırşehir
'de 5 ayrı evde yapılan operasyonda kaçak sigara, tütün ve uyuşturucu madde bulundu. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik
Şubesi ekipleri, Mucur
ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada 10 kilo 336 gram tütün, 194 paket sigara, ruhsatsız tabanca, 16 mermi, şarjör ve 56 gram esrar ele geçirildi.
Yapılan arama sonucunda gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:39 Kaynak: İHA
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