Son Dakika Haberleri: Tütün, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama

Tütün, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama

1 saat önce

Kırşehir'de 5 ayrı evde yapılan operasyonda kaçak sigara, tütün ve uyuşturucu madde bulundu.

Tütün, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Kırşehir'de 5 ayrı evde yapılan operasyonda kaçak sigara, tütün ve uyuşturucu madde bulundu. 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şubesi ekipleri, Mucur ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada 10 kilo 336 gram tütün, 194 paket sigara, ruhsatsız tabanca, 16 mermi, şarjör ve 56 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan arama sonucunda gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:39 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komşuların Cenazesine Katılmadığı Annesini Bisikletiyle 5 Kilometre Tek Başına Taşıyıp Defnetti Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı

İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:29:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tütün, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonunda 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]