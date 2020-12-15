Tütüncü: "Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak" - Son Dakika

Tütüncü: "Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak"

15.12.2020 13:23
Tütüncü:

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güzelleştirme çalışması tamamlandığında Kültür Mahallesi'ndeki Kafeler Caddesi'nin, Antalya'da gezilecek yerler listesine eklenen bir yer olacağını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güzelleştirme çalışması tamamlandığında Kültür Mahallesi'ndeki Kafeler Caddesi'nin, Antalya'da gezilecek yerler listesine eklenen bir yer olacağını söyledi.

Kepez Belediyesinin, üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Kültür Mahallesi'nde, Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak'ta başlattığı cadde düzenlemesi hızla tamamlanıyor. Yüklenici firma, bölgede yaşayanların fikirleri alınarak hazırlanan proje kapsamında cadde düzenlemesini yapıyor. İş makineleriyle cadde üzerindeki asfalt ve parke taşlarının kaldırılmasından sonra projenin uygulanmasına geçildi. Dekoratif elektrik direklerinin dikildiği caddede, baskı beton kaldırım çalışması da başladı.

Şantiye alanını 4. kez ziyaret eden Tütüncü, cadde boyunca bir süre yürüyerek yapılan çalışmaları inceledi. Baskı beton çalışmasını da dikkatli bir şekilde inceleyen Tütüncü, yüklenici firmanın cadde düzenlemesinde kullanacağı malzemelerin seçimiyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

"Esnaf için 7 gün 24 saat mesai"

Bölge esnafının düzenlemeyle ilgili düşüncelerini de dinleyen Tütüncü, yaptığı açıklamada, "Kafeler Caddesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Verdiğimiz süre içerisinde çalışmaları bitirip, bir an evvel caddeyi hemşehrilerimizin kullanımına açmak en önemli vazifemiz. Çünkü bu tip yatırımları yaparken, çevreye geçici rahatsızlıklar veriyoruz. Verdiğimiz geçici rahatsızlıkları minimum seviyeye indirmek en büyük hedefimiz. O bakımdan kısıtlamanın olduğu günler de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Kültür'ün değerine değer kattık"

Hakan Tütüncü, cadde düzenlemesinin çok yakında tamamlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafeler Caddesi'nin bulunduğu Kültür Mahallesi, yakın bir geçmişe kadar gecekondu mahallesiydi. Mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözerek, mahallenin kentsel dönüşümünü sağladık. Kültür Mahallesi'nin üniversiteye yakın olmasından dolayı ciddi bir potansiyeli vardı. Mahallenin, Akdeniz Üniversitesi'ne yakınlığı ile öğrenci yerleşimine müsait olması avantajlarını ön plana çıkararak, bölgede ayrı bir katma değer oluşturduk. İşte oluşturduğumuz bu katma değere, cadde düzenlemesiyle yenisini ekliyoruz"

"Antalya'nın cazibe merkezi olacak"

Kafeler Caddesi'nin, Antalya'nın yeni cazibe merkezi olacağına işaret eden Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Bu cadde, gençler için önemli bir mekan oluyor. Arzu ederim ki, Kafeler Caddesi, Antalya'ya gelen ziyaretçilerimizin de gezebileceği bir yer olsun. Kafeler Caddesi, Antalya'da gezilecek yerler listesine eklenebilecek bir alan olsun ki, olacak. Kafeler Caddesi düzenlemesine başlarken hedefimiz buydu. Bu hedefimizi gerçekleştirerek, bölgenin değerine değer katacağız. Cadde üzerindeki vatandaşlarımızın mülkleri, işyerleri de ayrı bir değer kazanacak" dedi.

"Cadde düzenlemesi ortak akılla yapılıyor"

Tütüncü, cadde düzenlemesini, bölgede yaşayanların fikirlerini alarak hazırladıklarını belirterek, "Cadde düzenlemesini, esnaf arkadaşlarımızla, mahalle sakinlerimizle uzunca bir süre istişare ettik. Tamam, güzel bir cadde düzenlemesi yapalım ama cadde trafiğe kapalı mı, açık mı olsun ya da tek yönlü bir yol mu olsun? Bu sorularla alakalı anket çalışmasıyla, istişarelerle ortak akıl ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu istişareler neticesinde caddenin her iki yöne de trafiğe açık olması ve yürüyüş alanlarının biraz daha genişletilmesi şeklinde bir düzenlemesi yapılması fikri ortaya çıktı" diye konuştu.

Cadde düzenlemesinde neler var

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, bölgedeki esnafın ve yaşayanların talepleri doğrultusunda hazırladığı proje kapsamında sokağın düzenlemesi yapılıyor. 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir proje hazırlandı. Proje kapsamda, iş makineleriyle mevcut asfalt kazılarak, kaldırıldı. Kaldırım ve yol genişliklerinin orantılı olarak yeniden düzenleneceği caddede, sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışması yapılacak. Dekoratif mantar park taşlarının konulacağı kaldırım da, görme engelliler için yürüyüş yolu da olacak. Yol kenarlarında otopark alanları oluşturulacak ve çöp konteynırları yer altına alınacak. Çeşitli türde ağaçların dikileceği yayalaştırılmış alanlara, oturma mobilyaları konulacak. - ANTALYA

Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak
Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak
Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak
Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak
Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak
Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak
Tütüncü: Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak

Kültür Mahallesi, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tütüncü: 'Kafeler Caddesi gezilecek yerler listesinde olacak' - Son Dakika


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