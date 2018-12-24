Son Dakika Haberleri: Tütüncü: "Kepez'de 2b Tarih Oldu"

Tütüncü: "Kepez'de 2b Tarih Oldu"

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Göreve geldiğimiz 2009 yılında Kepez için 2B çok önemli bir sorundu.

Tütüncü:
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Göreve geldiğimiz 2009 yılında Kepez için 2B çok önemli bir sorundu. Bugün ise gelinen noktada Kepez'de 2B sorunu neredeyse tarih oldu" dedi

Kepez Müteahhitler Derneği üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de 10 yılda yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı. Müteahhitlerin ve belediyelerin ortak akılları ile şehirlerin meydana geldiğini belirten Tütüncü, " Antalya, müteahhitlik noktasında çok farklı bir şehir. Seksenli yıllardan itibaren Kepez'de var olan müteahhitliğin popülaritesi, şehrin nüfus yoğunluğunun artmasına ve sektörün kendi içinde gelişmesine vesile olmuştur. Böylesi bir ortamda Kepez Müteahhitler Derneği üyeleri olarak sizler ve bizler şehri geliştirmeye gayret ediyoruz. Bütün gelişim kavşaklarında birbirleriyle buluşanlar belediyeler ve müteahhitler oluyor. Belediyeler hayata geçirilen projeler ile şehrin imar ve inşasına yol gösterici olurken, müteahhitler de o yoldan giderek şehri inşa ediyor" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük takası"

Kepez'de yaşanan imar sorunlarına da değinen Başkan Tütüncü, "Son on yıllık yolcuğumuzda sizlerle birlikte hareket ediyoruz ve gerçekten şehrin imar ve inşası konusunda önemli adımlar attık. Göreve geldiğimizde 2009 yılında 2B çok önemli bir sorundu ve bu nedenden dolayı ruhsatını alamayan, yapılaşamayan ve hatta gün geçtikçe çapı ve kapsamın büyüyen bir imar yasağı, dur diyen bir anlayış vardı. Bugün geldiğimiz noktada 2B sorunu neredeyse tarih oldu. İmar noktasında attığımız en büyük adım Cumhuriyet tarihinin en büyük vakıf takasının gerçekleşmiş olmasıdır" dedi.

Kepez'de 2 milyona daire

Kepez'in geçirdiği önemli değişim ve revizyonlarla bugün bilinenin çok daha dışında bir vizyona sahip olduğunu ifade eden Tütüncü, "Eskiden kimsenin oturmak istemediği Kepez'de şu an 2 milyon liraya apartman dairesi satılıyor. Kepez artık prestijli projelere ev sahipliği yapan bir merkez haline geldi." diye konuştu. Kepez için hayallerinin devam ettiğini ifade eden Tütüncü, çözülemeyen sorunlara çözümler bularak bölgenin geçirdiği kabuk değişimine yaptıkları başarılı işler için müteahhitleri kutladı. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından dernek üyeleri Ramazan Sidal ve Kadir Güler'e sertifikalarını takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Antalya, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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