Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

İstanbul'da görev yapan yazılı ve görsel basının önemli isimleri Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sahur programında bir araya geldi. Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir ortamda geçen gecede, uzun süre birbirlerini göremeyen gazeteciler hasbihal ederek eski günlerini yad etti. Gazetecileri Tuzla'da ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, basın mensuplarıyla tek tek ilgilenerek, "Tuzla'da Ramazan ayını tüm bu yönleri ile rahmeti ve bereketi ile beraber idrak ettik. Tuzla'mızda biz bir şeyi daha yaşadık. Tuzla'da Ramazan itibariyle biz bir iyilik mevsimi yaşadık. İki tane önemli projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi 'Evden eve iyilik' projesi, diğeri ise "İyilik Şampiyonası" dedi.

70'E YAKIN BASIN MENSUBU KATILDI

İstanbul'da çeşitli kurumlarda görev yapan Genel Yayın Yönetmenleri, Haber Müdürleri, İstihbarat Şefleri, Köşe Yazarları, Muhabirler ve Kameramanlardan oluşan 70'e yakın basın mensubu Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde sahur programında buluştu. Geceye Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte katıldı. Tuzla Sahilde düzenlenen geceye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren programda Başkan Yazıcı, basın mensupları ile yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.

"EVDEN EVE İYİLİK PROJESİ İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTI"

Program sırasında konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ramazan ayı, 11 ayın sultanıdır ve çok özel bir aydır. Rahmet ve bereket vardır. Özellikle maneviyatın olduğu bir aydır. Tuzla'da Ramazan ayını tüm bu yönleri ile rahmeti ve bereketi ile beraber idrak ettik. Tuzla'mızda biz bir şeyi daha yaşadık. Tuzla'da Ramazan itibariyle biz bir iyilik mevsimi yaşadık. İki tane önemli projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi 'Evden eve iyilik' projesi. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile ihtiyaç fazlası olan vatandaşı buluşturma düşüncemiz vardı. Aslında bizim yapmış olduğumuz ecdadımızın sadaka taşı modelini online veya dijital dünyaya uyumlayacak olan bir web sitesi üzerinden yardım etmek isteyenlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması yönündeydi. Dolayısıyla biz sadaka taşı modeli ile bu projemizi gerçekleştirelim ve özellikle sağ elin verdiğini sol elin aldığını görmediği bir projeydi" dedi.