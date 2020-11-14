Tuzla Belediye Başkanından Hamilton'a temizlik aracı ile cevap: Bak işine kardeşim - Son Dakika

Formula 1 organizasyonunun sıralama turlarına Tuzla Belediyesi süpürme aracı damgasını vurdu. Yağmur nedeniyle ara verilen sırlama turlarında pisti kurutmak için çalışmalar yapan süpürme aracı dünyanın gündemine oturdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pisttin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'a Yol Süpürme Aracı ile sosyal medya hesabından cevap vererek "Bak işine kardeşim" dedi.

Dünya'nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul'da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park'ta sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle durduruldu. Daha sonra Tuzla Belediyesi yol süpürme aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmalarına başladı. Temizlik aracını pistin birinci virajının başında gören izleyiciler ise 'Birinci viraja ulaşan tek araç' yorumunu yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşanan görüntülere esprili bir şekilde değerlendirerek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden o anları paylaştı; "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.

FORMULA 1 RESMİ HESAPLARINDAN TUZLA BELEDİYESİ MESAJI

Formula 1 organizasyonunun resmi sosyal medya hesapları, Tuzla Belediyesi'nin yol süpürme aracının birinci virajdaki fotoğrafını paylaştı. Resmi hesap, "Geç katılımcı Pole pozisyonu için ortaya çıktı" yorumunu yaptı. Formula 1'in şampiyon takımlarından ve sezonun takımlar sıralamasının ilk sırasında bulunan Mercedes AMG Petronas takımının sosyal medya hesabından ise, "Bugün birinci viraja ulaşan tek kişi o" yorumunu yaptı.