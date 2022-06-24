Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı

Her yıl 23 Haziran tarihi Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışan kadın mühendisleri ve kadın mühendis temsilcileri ile birlikte üniversitelerin mühendislik öğretim üyelerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı.

Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

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