Tuzla Belediyesi çeşitli etkinliklerle öğrencilere Çanakkale Destanı'nı anlatıyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Tuzlalı öğrencilere Çanakkale Destanı'nı anlatmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Çanakkale Savaşı boyunca ortaya konmuş ruhu yaşatmak, hissettirmek ve unutturmamak amacıyla ilçe genelindeki öğrencilere yönelik çeşitli programlar düzenledi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından da desteklenen programlar kapsamında Tuzla sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokullarda Çanakkale Savaşı'nı anlatan "Zaferin Çocukları" isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Tuzla'da bulunan 22 okuldan binden fazla öğrencinin uzman rehber eşliğinde Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi yarımadaya götürülmesine de başlandı.